Barbra Streisand é ovacionada em primeiro show na França

A atriz e cantora americana Barbra Streisand foi ovacionada na primeira apresentação na França de sua longa carreira, que lotou na noite de terça-feira a sala de espetáculos de Bercy, em Paris, apesar dos altos preços das entradas, que custaram entre € 112 (R$ 290) e € 582 (R$ 1.525). Várias personalidades da política e do showbiz estiveram entre os 10 mil espectadores, entre elas a primeira-dama da França, Cecilia Sarkozy, o ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, e seu antecessor, Philippe Douste-Blazy. Em meio aos longos aplausos, a diva de 65 anos, que estava vestida com um longo vestido negro, declarou-se "feliz por cantar pela primeira vez" para o público francês. Exceto pela interpretação, pela primeira vez no palco, de Un Été 42 de Legrand, Streisand cantou quase todas as faixas de seu álbum duplo Live in Concert 2006. A passagem da cantora por Paris faz parte de uma turnê européia aberta em Zurique, na Suíça, no dia 18.