Barbra Streisand doa US$ 5 mi para hospital de Los Angeles A cantora e atriz Barbra Streisand doou 5 milhões de dólares para o Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles para um programa de educação e pesquisa do coração da mulher, disse o hospital nesta quarta-feira. A doação irá criar fundos permanentes para o Centro de Pesquisa e Educação Cardiovascular da Mulher Barbra Streisand no Cedars-Sinai. O hospital disse que iria expandir os esforços de pesquisa. "As mulheres têm que ser educadas sobre doenças cardiovasculares femininas, e a comunidade médica tem de ser levada à mudança", disse Streisand, de 65 anos, em um comunicado. "Assim como o câncer de mama, o ímpeto deve partir das mulheres que devem se esforçar para reduzir os riscos de doenças do coração", disse a cantora. Streisand, natural do Brooklyn, em Nova York, ficou famosa como cantora no início da década de 1960. Ela já ganhou diversos prêmios Grammy. Como atriz, ela já ganhou dois Oscars e vários Emmys. (Por Dan Whitcomb)