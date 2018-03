Barbra Streisand diz que pode 'relaxar' após vitória de Obama

Durante sua turnê de 2006, um ator subia ao palco retratando o então presidente George W. Bush como um idiota incompetente. Dois anos depois, durante a campanha eleitoral, ela admite que exagerou no seu afã de ajudar um candidato democrata a se eleger.

"Fiquei tão inflamada, tão apaixonada por ter um democrata na Casa Branca que fiquei insana. Eu simplesmente enlouqueci", disse ela à Reuters, preparando o lançamento de um especial de TV e de um DVD.

"Confio neste governo. Confio em Barack Obama e na sua inteligência, e tenho fé de que ele fará a coisa certa", disse a vencedora de oito Grammys, de dois Oscars e de diversos Emmys. "Então consegui relaxar nos últimos meses."

Em dezembro, ela finalmente conheceu Bush, quando recebeu um prêmio do Centro Kennedy. Ela disse que torcia para que aquele evento fosse apolítico, e para sua surpresa Bush também desejava assim -- chegou a lhe dar um beijo.

"Está até na lei talmúdica que não se deve constranger o outro em público, então não era o momento adequado para compartilhar minhas opiniões, já que ele conhece minhas opiniões bastante bem. Ele foi esperto e muito inteligente por estender braços e dizer 'Me dê um beijo', porque me apanhou de guarda baixa e me desarmou. Foi legal."

Ironicamente, seu enteado Josh Brolin se destacou vivendo o ex-presidente no filme "W". "Sei que escreveram que eu disse a ele para não pegar o papel em W, mas isso é mentira. Se ele pede minha opinião sobre certas coisas, eu digo. Mas ele é muito inteligente e gostamos de 'kvell' ('jorrar de orgulho' em iídiche) por causa dele."

Com a posse de um novo presidente, a cantora, atriz, produtora e diretora está voltando ao trabalho. No sábado, a rede CBS leva ao ar um especial chamado "Streisand: Live in Concert".

Três dias depois, chega às lojas a caixa de três DVDs "Streisand: The Concerts", com especiais de TV e shows gravados entre os anos 1960 e 2006. Junto vem também "Putting It Together: The Making of the Broadway Album".