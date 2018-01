Barbara Heliodora anuncia aposentadoria

Depois de 50 anos de atividade como crítica teatral, Barbara Heliodora anunciou sua aposentadoria. Responsável pelas críticas do jornal O Globo havia 23 anos, Barbara resolveu se afastar do cargo, no qual será substituída por Macksen Luiz.

Aos 90 anos, a crítica, que é também tradutora e estudiosa do teatro, prepare-se para assinar a direção de Timão de Atenas, texto de William Shakespeare, autor no qual Barbara é grande especialista. A tradução de textos como Le Cid, de Corneille, é outro de seus projetos.