Barack Obama vira herói em biografia em quadrinhos O mito do Super-Obama também colou nos quadrinhos. O livro Presidential Material - Barack Obama, biografia em quadrinhos do presidente americano eleito, foi lançado em outubro nos Estados Unidos pela editora IDW e teve sua primeira edição rapidamente esgotada. Está esgotando também a segunda edição, que chegou às lojas no dia 3 de dezembro, agora com um selo presidencial prateado na capa. Nas lojas Midtown Comics de Nova York, os escaninhos que vendem a HQ só têm uma ou outra revista à disposição. ?A procura pelo álbum de Obama ultrapassou as expectativas por uma larga margem. Embora tenha tido uma edição alentada, está esgotada agora e estamos voltando à gráfica. Isso tem sido muito excitante para nós e estamos deliciados que o álbum tenha conseguido capturar a imaginação do público?, comemorou Scott Dunbier, editor de projetos especiais da IDW. Em tom patriótico, o comic book trata Obama como herói e se baseia nas biografias e entrevistas do democrata e tem texto de Jeff Mariotte, desenhos de Tom Morgan e capa de J. Scott Campbell. Em seu blog, o escritor Jeff Mariotte denunciou, em tom de desabafo, que sua ideia de fazer um gibi sobre Obama tinha sido plagiada por duas outras editoras pequenas. A histórica começa com a Superterça em que Obama enfrentou nas urnas sua oponente no Partido Democrata, Hillary Clinton. Então, voa para o início de sua história, a infância no Havaí, criado pela mãe, Ann Stanley, após ter sido abandonado pelo pai queniano, Barack Obama. De lá, a história segue para Jacarta, onde ele viveu com a mãe, e onde ela casou com Lolo Soetoro, da Universidade do Havaí. O gibi retrata também a mudança para Chicago, onde trabalhou no Developing Communities Project, organizando demandas sociais. Foi ali que Obama conheceu o controverso reverendo Jeremiah Wright, que o levou a integrar a Trinity United Church of Christ. Até mesmo o retorno de Obama ao Quênia, após a morte dos seus pais, é narrado no gibi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.