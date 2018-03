Barack Obama derrota Brad Pitt como homem mais estiloso

Brad Pitt foi deixado de lado. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, derrotou todos os ícones masculinos de costume em uma pesquisa que o elegeu o homem mais estiloso do mundo.

O presidente de 47 anos venceu uma pesquisa com 3.000 homens após impressionar as pessoas ao redor do mundo com seus ternos e vestuário. O ator Brad Pitt veio em 2.º lugar, elogiado por sua capacidade de estar elegante de terno ou de jeans.

O terceiro na lista da pesquisa, feita pela OnePoll.com, foi o jogador de futebol britânico David Beckham, cujo estilo fez dele um dos homens mais fotografados do mundo e o rosto - e corpo - da campanha de roupas íntimas da Giorgio Armani.

"Barack Obama possui um enorme senso de estilo, o que sem dúvida aumenta sua popularidade", disse Jonathan Heilbron, presidente da marca de camisas de luxo britânica Thomas Pink, que se encarregou da pesquisa.

"Líderes mundiais e políticos não são conhecidos por seu senso de vestuário, então é animador ter Obama, que parece genuinamente cuidar de sua aparência."

O ator Daniel Craig, estrela de James Bond, foi votado em 4o, seguido do ator norte-americano Al Pacino.

Completam os "10 mais" os atores George Clooney, Bill Nighy, Clint Eastwood e Will Smith, assim como o pintor e cineasta Andy Warhol.