Barack Obama celebra artistas Numa premiação a artistas dos palcos e das telas por suas contribuições às artes e à cultura dos Estados Unidos, o presidente Barack Obama recebeu e retribuiu homenagem a nomes como o guitarrista Buddy Guy, a banda Led Zeppelin, a bailarina russa Natalia Makarova, o ator Dustin Hoffman e a comediante Tina Fey. "Trabalhei no discurso e não há transição suave entre o balé e Led Zeppelin", brincou Obama ao apresentar os laureados presentes na Casa Branca. A cerimônia, que ocorreu no Kennedy Center no sábado e no domingo, será exibida pela emissora CBS no dia 26 de dezembro. / REUTERS