Bar Geni exibe fotos de Vidal Cavalcante O repórter fotográfico do Estado Vidal Cavalcante inaugura hoje, às 19 horas, no Bar Geni exposição de seus principais trabalhos. Com temas variados, as imagens também viraram camisetas e podem ser compradas pela web (link ao lado). A mostra vai até 17 de outubro. Fotos de Vidal Cavalcante. Bar Geni. R. Bela Cintra, 539. Hoje, às 19 horas