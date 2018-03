Baptistão, do 'Estado', leva novo troféu HQ Mix

O Troféu HQ Mix, uma das mais importantes premiações das artes gráficas do Brasil, anunciou na quinta-feira, 17, os vencedores de sua 20ª edição. Os prêmios mais aguardados ficaram assim: o melhor caricaturista de 2007 é Baptistão, da equipe de arte do Estado; Allan Sieber ganhou como cartunista, Angeli como chargista, Spacca como desenhista nacional e John Cassaday como estrangeiro. Persépolis Completo, livro de Marjani Satrapi, ganhou o prêmio de Edição Especial Estrangeira, e Laertevisão, do cartunista Laerte, ganhou como Nacional. O desenhista revelação foi Jozz. A melhor tira nacional foi Níquel Náusea, de Fernando Gonsales. A editora do ano foi a Pixel. Em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa, foram homenageados desenhistas descendentes de japoneses. O troféu deste ano é a imagem do personagem Samurai, do quadrinhista Cláudio Seto, e foi esculpida por Olintho Tahara. Os prêmios serão entregues pelo apresentador Serginho Groisman no Sesc Pompéia na quarta-feira, às 20 horas , com shows das bandas Jumbo Elektro e Cérebro Eletrônico. Haverá o tradicional toque de tambores e a cerimônia da quebra do barril de saquê. Confira abaixo a lista dos melhores de 2007 - Adaptação para outro veículo - 300 de Esparta - O Filme - Álbum de Aventura - 300 de Esparta - Animação - Turma da Mônica - Uma Aventura no Tempo - Articulista de Quadrinhos - Paulo Ramos - Blog/Flog de Artista Gráfico - Rafael Grampá - Blog sobre Quadrinhos - Blog dos Quadrinhos - Caricaturista - Baptistão - Cartunista - Allan Sieber - Chargista - Angelí - Desenhista Estrangeiro - John Cassaday - Desenhista Nacional - Spacca - Desenhista Revelação - Jozz - Edição Especial Estrangeira - Persépolis Completo - Edição Especial Nacional - Laertevisão - Editora do Ano - Pixel - Evento - 5° FIQ - Fest.Internacional de Quadrinhos - Exposição - Ziraldo, o eterno Menino Maluquinho - Ilustrador - Kako - Ilustrador de livro infantil - Daniel Bueno - Livro Teórico - Desenhando Quadrinhos de Scott McCloud - Minissérie - Fábulas - Mil e uma noites - Projeto Editorial - Laertevisão - Projeto Gráfico - Laertevisão - Publicação de Cartuns - Assim Rasteja a Humanidade - Publicação de Charges - Urubu de Henfil - Publicação de Clássico - Um Contrato Com Deus - Publicação de Humor - Piratas do Tietê. A Saga Completa - Publicação de Terror - Black Hole - Publicação de Tiras - O Mundo é Mágico - Calvin e Haroldo - Publicação Erótica - Lost Girls - Publicação Independente de Autor - Menino Caranguejo 1 - Publicação Independente de Bolso - Juke Box 4 - Publicação Independente de Grupo - Quadrinhópole 4 - Publicação Independente Especial - O Relógio Insano - Publicação Infantil - As Tiras Clássicas da Turma da Mônica - Publicação Mix - Pixel Magasine - Publicação sobre Quadrinhos - Mundo dos Super-Heróis - Revista de Aventura - Lobo Solitário - Roteirista Estrangeiro - Alan Moore - Roteirista Nacional - Wander Antunes - Roteirista Revelação - Cadu Simões - Salão e Festival - IX Fest.de Humor e Quadrinhos de Pernambuco - Site de Autor - José Aguiar - Site sobre Quadrinhos - Universo HQ - Tira Nacional - Níquel Náusea - Web Quadrinhos - Malvados - Publicação de Caricatura - É Mentira, Chico! - Trabalho de Graduação - Gil Tokio - Tese de Doutorado - Jorge Arbach - Tese de Mestrado - Daniel Bueno - Grande Mestre - Ypê Nakashima - Grande Mestre - Fernando Ikoma - Grande Mestre - Minami Keizi - Grande Mestre - Paulo Fukue - Grande Mestre - Roberto Fukue - Cláudio Seto - Homenagem - Ivan Reis - Grande Contribuição - Borba Gata-Luiz Gê - Grande Contribuição - 4° Mundo - Grande Contribuição - Guia do Ilustrador