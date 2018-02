Bansky inaugura 'gueto' do Papai Noel em Belém; veja

O famoso e polêmico artista britânico Banksy, conhecido por suas obras comentando e ironizando fatos políticos, inaugurou, nesta segunda-feira, em Belém, na barreira israelense erguida na Cisjordânia, uma exposição coletiva com artistas de outras regiões, inclusive palestinos. A exposição Santa's Guetto (O Gueto do Papai Noel, em tradução livre), vinha sendo instalada todos os anos, no período do Natal, na região comercial de Oxford Street, no centro de Londres. Desta vez, Banksy transferiu a mostra para uma antiga granja na Praça da Manjedoura, em Belém, a cerca de dois quilômetros da barreira construída pelos israelenses. Banksy produziu novas imagens especialmente para a exposição, entre elas uma pomba vestida com colete a prova de balas. A mostra, que ocupa vários lugares nos arredores da praça e nos muros do lado ocidental da barreira, traz vários grafites produzidos pelo artista. No website da exposição, Banksy declara que a localização "nos coloca numa parte do mundo destruída pela pobreza, conflito e poeira". O artista, que não dá entrevistas, declarou através de seu porta-voz que espera que as obras "ajudem a atrair turistas para a região". A principal fonte de subsistência dos habitantes de Belém é o turismo, principalmente na época do Natal, quando os peregrinos vão à cidade para visitar a Igreja da Natividade. Mas as constantes notícias sobre violência envolvendo israelenses e palestinos têm contribuído para afastar muitos visitantes Banksy já havia decorado a barreira erguida por Israel na Cisjordânia em 2005. Os desenhos satirizavam a vida do outro lado da barreira. Na época, um dos grafites reproduzia um buraco na parede com uma paisagem tranqüila ao fundo. Israel afirma que a barreira tem o objetivo de impedir ataques de militantes palestinos às cidades israelenses. Grande parte da barreira passa por território da Cisjordânia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.