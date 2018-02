Seria exagero chamar os "banlieus" de Paris de favelas. São, na sua maioria, edifícios construídos para uma população de baixa renda e que acabaram concentrando imigrantes do Magreb, da África Equatorial e do Oriente Médio. A maior parte dos jovens de "banlieu" é de desempregados, e os índices de crimes violentos nessas periferias são enormes. Mas ao contrário do Rio, onde você nunca perde o contato, pelo menos visual, com uma favela, de qualquer ponto da zona sul, em Paris você não vê vestígio da existência dos "banlieus", salvo em alguma correria atrás de um batedor de carteira no metrô ou numa manifestação com quebra-quebra na rua, quando os jovens dos "banlieus" monopolizam a violência. E desaparecem. A Paris que a gente conhece é apenas o centro de uma cidade que, assim como preservou sua arquitetura e seus monumentos, conserva sua solene indiferença ao cinturão de pobreza e ressentimento que a cerca. E lá também se pergunta, como no Rio antigo: e quando o cinturão apertar e a periferia invadir o centro?

Experiência pessoal. Por alguma razão, me convidaram para falar sobre um livro meu recém-traduzido para o francês na biblioteca de um "banlieu" de Paris e escalaram um professor de literatura para me acompanhar. A plateia para assistir ao meu vexame consistia de quatro pessoas, e duas destas eram minha mulher e minha filha. Na saída, ficamos esperando enquanto o professor ia buscar seu carro. O professor custou a voltar, e voltou com uma cara assustada. Tinha sido assaltado por um bando. Levaram seu casacão e seu dinheiro - provavelmente o cachê pago para me entrevistar - e deixaram sua resolução de nunca mais aceitar um convite para assessorar escritor brasileiro num "banlieu".