Banksy monta barraca e vende obras por US$ 60

O artista britânico Banksy disse que vendeu obras suas no último sábado, 12, por US$ 60 em uma barraca no Central Park. O anúnciou feito no domingo causou furor em Nova York e mostrava a banca com peças originais firmadas e uma placa dizendo: "Arte em spray, US$ 60".

As obras, que normalmente são vendidas por milhares de dólares, foram vendidas por uma mulher que ainda conseguiu um desconto de 50%.

Um senhor de idade pode ser visto cuidando da barraca em um vídeo postado por Banksy.