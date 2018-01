Banksy grafita com dupla brasileira O grafiteiro Banksy se uniu à dupla paulistana osgemeos na realização de dois painéis encontrados ontem, em Nova York. A cidade é sede da mostra "Better out than in", que, ao longo do mês, vai espalhar 30 novas obras do artista inglês. Os painéis contrastam os tons sóbrios de Banksy, cinza e preto majoritariamente, com o colorido característico dos brasileiros.