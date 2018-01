Banksy está a solta em Nova York

O misterioso grafiteiro britânico Banksy, cuja identidade permanece secreta, tem vivido dias agitados em Nova York. Na terça-feira (1º), pintou um grafite sobre uma placa que dizia "Graffiti is a crime" (Grafite é crime). Na pintura, aparecem dois meninos, um apoiado no outro, e um deles segura a lata de tinta que faz parte do sinal de proibição.

Hoje (2), o grafite já estava coberto. Ao que Banksy respondeu, em outra parte da cidade: "This is my New York accent" (Esse é o meu sotaque novaiorquino). E ainda adicionou, com sua caligrafia habitual: "normally I write like this" (normalmente eu escrevo assim).

A divulgação das imagens é feita pelo site do grafiteiro (http://www.banksy.co.uk/).

O artista deve permanecer um mês na cidade norteamericana. Banksy é o criador de grafites muito populares, como a imagem de dois policiais homens se beijando e também uma pintura de um manifestante lançando um ramo de flores como se fosse um coquetel molotov.