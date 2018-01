Bandidos detidos tentando extorquir ator Nico Puig Três criminosos foram detidos na noite de terça-feira acusados de tentar extorquir o ator da TV Globo Nico Puig, de 33 anos, na capital paulista. O flagrante foi realizado às 21 horas por agentes da Delegacia Especializada em Estelionato do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic). Há duas semanas, os criminosos roubaram o celular de Nico e ameaçaram lançar na internet vídeos pessoais do ator contidos no aparelho. Segundo o Delegado José Luiz Ruas de Abreu, responsável pelo inquérito, Nico resolveu então fazer um boletim de ocorrência e afirmou que os bandidos exigiam inicialmente a quantia de R$ 50 mil. No último contato, o ator informou ter conseguido arrecadar apenas R$ 8 mil e agendou o pagamento do dinheiro num orelhão situado na Rua Rodolfo Miranda, no Bom Retiro, região central de São Paulo. No endereço combinado, fora detidos João Paulo Castro e Jorge Fernandes Pinto. Interrogados no Deic, os criminosos confessaram que um terceiro bandido, Ricardo Antunes Correa, estava com o celular do ator e esperando pelo dinheiro em frente a uma lanchonete situada na Avenida Zaki Narchi, em Santana, zona norte, mesma avenida onde fica a sede do Deic. Correa acabou preso também.