Bandeirantes investe na Festa do Peão de Barretos A moda sertaneja chegou para ficar na TV aberta. No que depender da Band, botas, esporas e touros vão aparecer cada vez mais no horário nobre. A onda ganhou força com o programa Terra Nativa e a estréia do Country Star. Agora a tendência se consolida com a transmissão da Festa do Peão de Barretos, entre hoje e o dia 26 de agosto. A idéia é fazer com o rodeio o mesmo que se faz com o Carnaval de Salvador: apostar em sua força popular e explorar o evento ao máximo na programação. Essa ampliação da cobertura do segmento sertanejo faz parte da estratégia do Grupo Bandeirantes de se firmar como líder do gênero. Antes, Barretos estava no foco apenas das emissoras de rádio. É a primeira vez que a Band cobre o evento, junto a Terraviva, Bandnews e Bandsports. A diretora de programação da Band, Elisabetta Zenatti, explica que os rodeios se firmaram como paixão nacional e, portanto, atraem o público. "Vamos fazer uma ampla cobertura apostando nesse interesse." Além dos flashes durante a programação, será montado um estúdio para transmissão do rodeio em programas compactos com o resumo do dia. Nos sábados, dias 18 e 25 de agosto, haverá dois programas especiais de uma hora. As informações são do Jornal da Tarde