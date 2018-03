Bandeira brasileira serve de inspiração para mostra na Espanha

A Universidade de Salamanca, no leste da Espanha, inaugurou nesta quarta, 18, a exposição Bandeiras do Brasil, que reúne 14 obras de artistas brasileiros que tiveram como fonte comum de inspiração o símbolo do país. A exposição chegou ao Palácio de Maldonado, recém reabilitado e aberto como sede da Fundação Cultural Hispano-Brasileira e o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca (Usal). A mostra foi impulsionada em 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, durante este tempo, foi exposta em países como Estados Unidos, Inglaterra e Bélgica. Entre os artistas participantes do projeto figuram Adolfo Montejo Navas, Analu Cunha, Hélio Oiticica, Marcos Cardoso e Brigida Baltar. O diretor do Centro Brasileiro da Universidade de Salamanca, Gonzalo Gómez Dacal, disse que a exposição "mostra como se pode incluir a arte em uma realidade por parte de um grupo de artistas que quiseram ver a alma de um país através de sua bandeira". O assessor da Embaixada do Brasil na Espanha, José Luis Viera, explicou que com a mostra "se inicia uma relação com este centro de Salamanca". "Queremos nos transformar em referência na Espanha e para isso vamos trazer tudo aquilo relacionado com nosso país que chegue à Espanha e que na maioria dos casos fica sempre em Madri", frisou. A inauguração oficial da nova sede do Centro de Estudos Brasileiros acontecerá na próxima sexta-feira com a presença do reitor da Universidade de Salamanca, José Ramón Alonso; o presidente do Governo regional de Castela e Leão, Vicente Herrera, e do embaixador do Brasil no país, José Viegas Filho. Na próxima quarta-feira será inaugurado o Primeiro Congresso de Estudiosos do Brasil na Europa, com o qual se pretende aproximar a realidade econômica, social e cultural brasileiras, e entre amanhã e dia 20 está prevista a Segunda Mostra e Encontro de Cinema Brasileiro.