Bandas do Nordeste fazem sucesso na noite paulistana

Seu Chico é formado Tibério Azul (vocal), Dom Ângelo (violão), Bruno Cupim (percussão) e pelo prodígio do piano Vitor Araújo. O Del Rey é uma união do cantor China e da banda Mombojó - os dois com trabalhos elogiados e carreiras sólidas. Os intérpretes de Chico não se sentem à vontade com a palavra cover. ?O que a gente tenta é fazer um releitura. Tocar e cantar do nosso jeito,? diz Tibério Azul. A turma do Rei vai por um caminho diferente. ?A gente tenta tocar igualzinho mesmo. Fica diferente porque a gente não consegue?, brinca China. As informações são do Jornal da Tarde.