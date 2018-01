Banda Vanguart toca canções de Bob Dylan em SP

A escolha do grupo é até óbvia. Os músicos são considerados representantes do folk-rock mato-grossense. Do início em 2006 até hoje, eles vêm se tornando queridinhos do público indie nacional.

A sombra de Dylan sempre esteve presente no trabalho de Hélio Flanders, vocalista do Vanguart. "Mesmo antes da banda eu tocava muito Dylan. Hoje, estou me aprofundando em outras influências, até em bossa nova e coisas mais complicadas", fala. "Para tocar Dylan, tenho que voltar ao meu começo. Desaprender, errar um pouco."

Além do cantor e compositor norte-americano, o Vanguart sofre influências de nomes como Nina Simone, Leonard Cohen, Belle and Sebastian, Secos & Molhados, Cazuza e Jorge Ben Jor.

Na apresentação de hoje, tanto os fãs de Dylan e os não-iniciados em sua música devem ter seus desejos atendidos pelo Vanguart. "O show vai misturar clássicos e aquelas coisas que mesmo quem não tem muita informação sobre o Dylan vai reconhecer. Além disso, vamos tocar um material mais desconhecido, músicas para fãs mesmo", fala o cantor. O show contempla mais os álbuns Desire e Blood On The Tracks - este o preferido de Flanders. A apresentação só deve decepcionar aos fãs do Vanguart, já que a banda não vai tocar nada de repertório próprio. Vai ser Bob Dylan do começo ao fim. As informações são do Jornal da Tarde.

Vanguart toca Bob Dylan. Hoje, às 21 horas. Sesc Pompeia: Rua Clélia, 93. Tel. (011) 3871-7700. Preço: de R$ 4 a R$ 16. 18 anos.