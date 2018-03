Banda Urbana abre temporada de shows em SP

O Movimento Elefantes, coletivo de dez big bands de São Paulo, retoma os shows no Teatro da Vila, na Vila Madalena, em São Paulo. Na segunda-feira, haverá show com a Banda Urbana, que apresentará músicas do seu primeiro disco, Urbana, lançado no final do ano passado. Entre elas está Menina da Fazenda, belíssima composição do trompetista João Lenhari, que é também músico fixo da banda de Roberto Carlos, da banda Soundscape e do grupo de samba-rock, soul e partido alto Sandália de Prata, que faz show amanhã, no auditório Ibirapuera, às 21h.

A inspiração para compor Menina da Fazenda, conta o músico, surgiu na fazenda da família da sua então namorada, em Iacanga, próximo a Bauru, no interior do Estado. "Eu estava de férias e fiquei inspirado, queria fazer uma música para ela. Sentei um dia na varanda, observando a vida do pessoal lá, e com o trompete toquei uma melodia e passei para o papel", lembra. O romantismo e a leveza dessa música contagiam a banda, especialmente nos improvisos.

Questionado se ele não sonha em atrair para a sua música também o público que ama o Rei, uma vez que ele próprio é parte do cantor quando está no palco, responde que sim. "Eu acredito que a nossa música pode se interligar com o público de outros artistas. A Banda Urbana tem um som jazzístico, mas também dançante. Donna Lee (música de Charlie Parker, com arranjo de Lenhari, que está no disco) é uma gafieira. Nossa música não tem letra, mas ''Menina da Fazenda'' tem um sentimento. Acho que o público que curte Roberto Carlos pode curtir a Banda Urbana."

Vinil - Lenhari estará na "metaleira" do Sandália de Prata, na companhia de Jorge Neto (trombone) e Marcelo Valezi (saxofone) com a voz irresistível da moça Ully Costa. A banda fica completa com Dado Tristão (teclado), Carlinhos Creck (contra-baixo), Sandro Lima (guitarra), Paulinho Sorriso (bateria) e Tito Amorim (percussão).

O show vai comemorar o lançamento do segundo LP da banda, Clássicos em 45 RPM. O primeiro vinil, do CD Samba Pesado, teve tiragem esgotada menos dois meses após o lançamento, em setembro, disco que teve produção e arranjos da própria banda e participação especial de Luis Vagner. Já Clássicos, como o nome diz, reúne os clássicos do samba-rock e dos bailes da periferia de São Paulo: Pena Verde, Pianonegro e Check my Machine.

BANDA URBANA - MOVIMENTO ELEFANTES - Segunda-feira, 07, às 21h. Teatro da Vila - Rua Jericó, 256 - Vila Madalena. Preço - Pague quanto vale - o público paga o valor que achar justo, após a apresentação.

Duração - 60 minutos

Estacionamento no local, não conveniado.

CLÁSSICOS EM 45 RPM

Sandália de Prata

Sábado, 05, às 21h

Duração: 90 min

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)

Auditório Ibirapuera