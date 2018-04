Banda Simple Minds cancela turnê que incluía São Paulo A banda escocesa Simple Minds cancelou sua turnê latino-americana, que inclui o show que seria apresentado dia 24 de setembro no HSBC Brasil, em São Paulo. Os clientes que já adquiriram ingressos devem comparecer ao local onde foi efetuada a compra, na bilheteria do HSBC Brasil (R. Bragança Paulista, 1.281) ou no respectivo ponto de venda da Ingresso Rápido. Quem adquiriu ingressos pelo call center e pelo site www.ingressorapido.com.br deve entrar em contato com a empresa pelo tel. 4003-1212. O horário de funcionamento da bilheteria da casa é de segunda a sábado, das 12 às 22 horas e domingos e feriados, das 12 às 20 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.