Banda Mundo Livre S.A. mostra novo álbum em SP

Os pernambucanos querem lançar o trabalho ainda neste ano e vão aproveitar a agenda de shows para conciliar a gravação de pelo menos três canções do novo disco, entre elas, o single O Velho James Browse Já Dizia. "É uma música experimental, porque partiu de uma ideia essencialmente eletrônica. O conceito dela é o frevoton, uma espécie de tradução da cultura pernambucana em estilo reggaeton (mistura do reggae jamaicano e hip-hop americano)."

Quando Fred fala em inovação musical, ele sabe do que se trata. Afinal foi ele, e não Chico Science, o autor do manifesto Caranguejos com Cérebro, que deu início, na década de 90, ao movimento Mangue Beat. Foi somente nessa época que a sorte dos pernambucanos começou a mudar. Junto com Chico e Jorge Dú Peixe, do Nação Zumbi, eles construíram um dos mais importantes movimentos musicais brasileiros. Enquanto o Nação fazia um som mais pop, o mundo livre focava a mistura de samba com punk-rock - presente até hoje no som deles.

Nos shows de hoje e amanhã, o repertório privilegia canções de Combat Samba. "Mas estamos em período de transição entre o Combat e o Durar é Viver. Temos 13 composições prontas para gravar. Dessas, usaremos 10 ou 11 no novo disco." O vocalista promete intercalar sucessos do passado com músicas inéditas, entre elas Ela é Indie, Fucking Shit e Melô dos Inocentes. Das antigas, eles devem tocar Guns of Brixton, Super Homem Plus, Melô das Musas, Computadores Fazem Arte, Free World e Livre Iniciativa. As informações são do Jornal da Tarde.

Mundo Livre S.A. Hoje e amanhã, no CB Bar. Rua Brigadeiro Galvão, 871, Barra Funda. Tel.: (011) 3666-8971. Meia-noite. Abertura da casa às 22h. De R$ 25 a R$ 35. 18 anos.