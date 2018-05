Banda Mais Bonita da Cidade lota casa de show em SP

Ao palco, sobe o compositor da música que levou o grupo às capas de jornais, Léo Fressato - que aparece no começo do clipe, cantando sozinho. Ele abraça os integrantes d?A Banda Mais Bonita da Cidade. Todos sorriem. Agradecem e vão, à meia-noite. Esse final é empolgante. Parecia que a banda já estava consagrada. Parece que o grupo pulou etapas - indo direto do anonimato ao estrelato. No entanto, esse é um caminho que o quinteto ainda precisa percorrer.

Voltando no tempo, nessa mesma noite, o início do show não lembrava em nada o seu fim. Com 50 minutos de atraso - a apresentação estava marcada para as 22h -, Uyara sobe repentinamente ao palco e começa a cantar, sozinha, a capella, a música "Elevador". Logo à frente do palco, cinco pessoas se esgoelam cantando todas as músicas, balançando as camisetas com o símbolo da banda (um balão amarelo). No resto da plateia, os semblantes trazem uma mistura de curiosidade e dúvida. Alguns cochichavam no fundo e nas laterais do palco. E claro que poucos conheciam todo o repertório. Além de "Oração", as também fofas "Boa Pessoa" e "Canção Pra Não Voltar" são mais populares, e foram gravadas no mesmo dia, na mesma casa da amiga da banda, em Rio Negro, no Paraná.

Se por um lado eles lotaram a casa escorados pelo sucesso repentino, por outro tiveram de vencer aos poucos a barreira do desconhecimento geral do set list. Obviamente, todos ali estavam predispostos a gostar do que veriam. Ainda assim, havia uma pressão e uma dúvida: eles são mesmo tudo isso? A banda, fã confessa do grupo americano Beirut, navega entre Los Hermanos e O Teatro Mágico - pendendo mais para o segundo. Faz rimas com palavras cotidianas e pouco convencionais, como "pizza" e, claro, "penteadeira". Em uma hora e dez minutos de apresentação, o quinteto executou 16 músicas. Aos poucos, as pessoas eram absorvidas por aquela atmosfera de felicidade que vinha do palco.

Versões pesadas de "Romance de Uma Caveira" e "A Balada da Bailarina Torta" trouxeram, por alguns minutos, algum ar sombrio para o Studio SP. E depois da celebrada "Canção Pra Não Voltar", Uyara interpretou belamente a balada "Nunca", quase só acompanhada pelo teclado de Vinícius Nisi. "Oração" era a escolha óbvia para a finalizar a celebração. E não teve os seis minutos de duração, como no vídeo que começou tudo. As informações são do Jornal da Tarde.