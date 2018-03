Banda Little Joy se apresenta amanhã em São Paulo A banda Little Joy volta ao Brasil para tocar em grandes casas, com poucas, mas promissoras novidades. Além de mostrar todas as músicas do álbum de estreia, o Little Joy apresentará duas novas composições - feitas nas duas últimas semanas, em Nova York -, que ainda nem título receberam, e mais dois covers: a balada Midnight Voyage, da banda The Mamas and The Papas, e a imagética e realista Procissão, de Gilberto Gil. Diferente dos shows de janeiro e fevereiro, a banda será acompanhada desta vez por um naipe de metais, que tocará frases que foram gravadas no disco, mas não vinham sendo feitas ao vivo.