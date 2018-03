Banda Inocentes lança DVD e faz show em São Paulo De tempos em tempos, a banda Inocentes coloca a cabeça para fora do porão. Desta vez, é para lançar seu primeiro DVD, Som e Fúria, em show que apresenta hoje em São Paulo. A peça, gravada em um domingo frio de julho de 2007, no Centro Cultural São Paulo, conta com todas as músicas que fizeram a banda não ser cultuada apenas pelos seguidores do punk rock. Pânico em SP, Pátria Amada, A Cidade Não Para, Cala a Boca e Garotos do Subúrbio estão entre as faixas.