Banda inglesa 'The Fall' no Recife O festival No Ar Coquetel Molotov, do Recife (PE), anunciou ontem que a edição 2011 terá a lendária banda inglesa The Fall como atração. Além dos britânicos, haverá Racionais MCs, o cantor China, os grupos The Sea And The Cake e Copacabana Club e o cantor Romulo Fróes. O grupo The Fall esteve no País pela última vez há 22 anos. O shows serão no Centro de Convenções da UFPE nos dias 14 e 15 de outubro. O No Ar também terá uma edição em Salvador, nos dias 11 e 12, com Tom Zé, Retrofoguetes, Mombojó, O Círculo, Mundo Livre S/A e três atrações internacionais: Health (EUA), Guillemots (Inglaterra) e The Fall (Inglaterra).