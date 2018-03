Banda inglesa Friendly Fires toca hoje pela 1ª vez em SP

O líder do grupo, o tecladista e cantor Ed Macfarlane, falou ao Estado por telefone há uns 10 dias, de Londres. Estava muito animado com a iminente vinda ao País - no seu novo disco, "Kiss of Life", que está sendo lançado este mês, produzido por Paul Epworth (Primal Scream, Rapture, Bloc Party), eles se meteram a fazer uma batucada brasileira, um samba com farofa indie na cobertura.

?O Brasil é o lugar onde todas as bandas sonham tocar um dia?, vibrava Macfarlane, que não via a hora de mostrar aqui a música que gravaram ?com a inspiração solar? do samba brasileiro e uma pequena ajuda do ensemble expatriado London School of Samba. ?Eles atuaram como seção de metais em nossa turnê e nos deram algumas ideias, e agora estamos decidindo uma colaboração com músicos brasileiros para nosso show. Queremos que os brasileiros vejam o que fazemos e queremos provocar interesse e reação?, afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Friendly Fires. Studio SP (450 lugares). Rua Augusta, 591, telefone 3129-7040. Hoje, 21 horas. R$ 90 (ingressos esgotados).