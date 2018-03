Banda Gloria lança CD pelo selo de Rick Bonadio

Formado em 2002 em São Paulo, o grupo percorreu o underground até frear na frente do produtor Rick Bonadio (NX Zero, Fresno), que apostou no quinteto e decidiu contratá-lo para seu selo Arsenal. O disco que chega ao mercado agora emula todas as influências que seus integrantes dizem ter. "Fazemos um metal core, somos influenciados por nomes como Deftones, bandas de emocore do passado como Fugazi e Promisse Ring, mas nossa principal referência é o Slipknot", diz o vocalista Mi, sobre a banda americana mascarada. Nascido Maurício Vieira há 26 anos, Mi, apesar da pouca idade, já esteve junto a diversas outras bandas, entre elas o Dance of Days, um dos nomes emo mais fortes da cena.

Da nova safra, Mi cristaliza com perfeição o que o mercado de hoje pede. É tatuado, tem visual moderninho, piercings e carrega no discurso certa permissividade da sua geração: "Se precisar tocar no programa da Luciana Gimenez ou dividir um show com o Calypso vou sem problema", entrega. "Quando assinamos um contrato com uma grande gravadora (a Arsenal, distribuída pela Universal) estávamos cientes de que teríamos que abrir nossa cabeça."

O disco de estreia traz os gritos guturais de Mi lado a lado ao cantar melodioso de Elliot. A dobra de vocais, as baladas e a introdução de pianos e cordas, segundo Mi, não foram alterações decididas por Bonadio. ?Nosso som sempre foi desse jeito. Tanto que nosso público sempre foi ligado muito mais ao punk rock e hardcore, onde a melodia é muito importante". Público esse que veio de cidades diversas como Curitiba, Londrina, Balneário Camboriú, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Minas Gerais, Brasília, todos locais em que o grupo se apresentou de forma independente. Uma das músicas do CD, É Só Você Lembrar, mostra a pegada da origem da banda, quando Gee Rocha (guitarrista do NX Zero) era um dos fundadores do Gloria. As informações são do Jornal da Tarde.