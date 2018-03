Banda Face to Face é atração principal de festival em SP

O festival conta ainda com a presença do grupo Charlie Brown Jr, dos gaúchos do Fresno e das bandas Voltz e Vivendo do Ócio, vencedoras dos projetos ''Dê um gás na sua banda'' e do ''GAS Sound''. A maratona musical contará ainda com o vencedor do quadro ''Olha a minha banda'', promovido pelo programa "Caldeirão do Huck", na TV Globo.

Guaraná Antarctica Street Festival - Chácara do Jockey (Rua Pirajussara, s/n - Butantã). Dia dia 29 de agosto. Das 12h à meia-noite. Ingressos: inteira R$ 60/ meia entrada R$ 30 (crianças com menos de 14 anos só poderão entrar no evento acompanhadas dos pais ou responsáveis). Venda: Ticketmaster .