Banda Efterklang toca pela primeira vez no Brasil Sem filas, sem atropelos, sem badalação. Entretanto, o show é de uma das bandas mais interessantes da Europa na atualidade, a dinamarquesa Efterklang, que alguns críticos explicam como "uma espécie de Arcade Fire da Escandinávia". De surpresa, sem alarde, eles tocam hoje pela primeira vez no Brasil, esta noite e amanhã, no recém-inaugurado Sesc Belenzinho, em São Paulo. O grupo tem um núcleo principal de quatro músicos - Casper Clausen, Mads Christian Brauer, Rasmus Stolberg e Thomas Kirirath Husmer. Mas, nos shows, adicionam músicos convidados (no Brasil, serão sete no palco do Sesc Belenzinho).