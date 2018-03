Banda Dream Theater apresenta seu 10º álbum em SP

No grupo desde 1999, o tecladista Jordan Rudess falou com o JT por telefone. Antes de emprestar seu talento à banda de Nova York, o veterano de 53 anos tocou com o Dixie Drags e, na mesma época em que entrou no Dream Theater, trabalhou com David Bowie no início dos anos 2000. Fã de nomes como Jimi Hendrix, Yes, Emerson Lake and Palmer e Yes, o tecladista diz que, para os shows no Brasil, o repertório será escolhido pelo baterista Mike Portnoy, que é quem sempre tem a palavra final nas decisões do grupo.

"Temos mais de quatro horas de material ensaiado para esta turnê. Mas Mike sempre decide o repertório perto da apresentação. Mesmo quando vamos tocar um disco inteiro, como fizemos com ''Dark Side of the Moon'', do Pink Floyd, é ele quem escolhe. Ele nos manda um e-mail, avisando o que quer e ponto. Às vezes, o tempo é curto e temos de nos virar", conta o músico. Além de Rudess e Portnoy, o Dream Theater tem na formação o baixista John Myung, o guitarrista John Petrucci e o vocalista James Labrie. As informações são do Jornal da Tarde.

Dream Theater. Credicard Hall: Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro. Tel. (011) 4003-0848. Hoje, às 22h. De R$ 80 a R$ 300. Classificação: 16 anos. www.credicardhall.com.br