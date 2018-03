Banda diz que ´Girlfriend´, de Avril Lavigne, é um plágio A cantora Avril Lavigne está sendo acusada de plágio por dois membros da banda de rock da década de 70 The Rubinoos, Tommy Dunbar e James Gangwer. Os dois afirmam que a canção Girlfriend, novo hit da moça, é muito similar à I Wanna Be Your Boyfriend. "Nós não somos tão inocentes para acreditar que isso é uma coincidência cósmica", afirmou Dunbar na quinta-feira, 5. "A letra, o sentido, o ritmo. Elas (as músicas) são idênticas". A primeira audiência está marcada para o dia 28 de agosto, em Oakland, cidade situada na Califórnia. O porta-voz de Avril não quis comentar o caso. Nesta sexta, vídeos comparando os Rubinoos e Avril estouraram no site YouTube. Cerca de 500 mil pessoas clicaram em vídeos relacionados com a roqueira e a banda. Não é a primeira vez que as duas canções são comparadas. O crítico musical Stephen Thomas Erlewine, da revista Billboard, publicou na versão online, que o refrão de Girlfriend era um "total roubo de I Wanna Be Your Boyfriend, dos Rubinoos". Os Rubinoos fizeram sucesso entre 1975 e 1983 e ficaram famosos pela versão cover de I Think We´re Alone Now, de Tommy James e Os Shondells. Eles também ficaram responsáveis pela trilha sonora do filme A Vingança dos Nerds.