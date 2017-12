Banda De-Phazz é atração do festival Alemanha Groove Expoente do nu jazz (ou new jazz, gênero que mescla eletrônica, soul, jazz e pop surgido em meados dos anos 1990), o De-Phazz também foi um dos pioneiros no gueto do drum and bass, ao lançar o disco "De-Tunized Gravity", em 1997. Portanto, a banda alemã de Heidelberg chega ao Brasil pela primeira vez com 16 anos de atraso. O grupo é destaque da programação do festival Alemanha Groove, e toca esta noite no Sesc Pompeia, em jornada que começa às 20h30 (ao lado de DJ Gardener of Delights e Bahama Soul Club).