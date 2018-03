Banda com 2 ex-Van Halen e Satriani lança CD de estreia

O projeto começou há pouco mais de um ano, depois que Michael Anthony descobriu pela internet que havia sido mandado embora do Van Halen. Amigos de longa data, Sammy, Michael e Chad se encontravam constantemente no bar de propriedade do vocalista na cidade de Cabo San Lucas, no México. Lá, começaram as jams que resultariam no álbum que acaba de chegar às lojas. Apesar de Hagar ter dito em entrevistas que nunca mais trabalharia com um gênio da guitarra, Satriani surgiu para apagar a ideia de que os gênios (como seu ex-companheiro, Eddie Van Halen) são complicados por natureza.

Entre as 11 faixas do CD, Oh Yeah é a primeira de trabalho e já tem sido apresentada em programas de TV e tocada nas rádios norte-americanas. Hagar falou à imprensa que Joe é o melhor guitarrista com o qual trabalhou. É a primeira vez que Satriani trabalha junto a uma banda. Chad está de férias até o ano que vem dos Peppers e Hagar e Anthony não veem perspectiva alguma de voltar ao Van Halen. O disco não tem previsão para ser lançado no Brasil, mas é possível escutar três faixas no MySpace da banda (myspace.com/thechickenfoot). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.