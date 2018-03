Banda celebra 30 anos com CD inédito e DVD A retomada de Cabeça Dinossauro é o primeiro evento de celebração dos 30 anos dos Titãs banda. No domingo eles levam para o Sesc Itaquera outro show, Futuras Instalações, em que tocam canções inéditas mescladas com clássicos. "Estamos colocando as músicas novas aos poucos nos shows até gravar o próximo álbum, como sempre fizemos", diz Britto. "No show de Cabeça Dinossauro já tinha música de Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas." Eles também vão lançar o DVD do show no Rock in Rio de 2011, ao lado do grupo português Xutos e Pontapés, com quem vão dividir o palco novamente no Rock in Rio Lisboa, em maio. Um outro show comemorativo vai vir com participações dos ex-Titãs Arnaldo Antunes, Nando Reis e Charles Gavin. / L.L.G.