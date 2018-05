Banda apresenta temas de Fela Kuti A choperia do Sesc Pompeia recebe hoje, às 21 horas, apresentação do grupo Bixiga 70. O show faz parte do Projeto Prata da Casa e a banda tocará temas do seu repertório, enaltecendo o afrobeat do multi-instrumentista Fela Kuti (1938-1997). Além de temas do compositor nigeriano, como Opposite People, o grupo mostrará músicas próprias, como Luz Vermelha, de Maurício Fleury, Kalimba, de Cris Scabello, e Mancaleone, de Marcelo Dworecki. A apresentação é gratuita e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência do show. O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, 93. Mais informações pelo telefone (11) 3871-7700.