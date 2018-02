Band vê empecilhos na TV Corinthians Sim, o Grupo Bandeirantes pode vir a assumir a operação da TV Corinthians, canal hoje disponível no line up de algumas operadoras, mas as negociações para tanto ainda são embrionárias e esbarram, segundo informações de bastidores, nas dívidas da emissora. Com programação de custo modesto, a TV Corinthians poderá também, se for acertada a parceria com a Band, contar com a estrutura dos estúdios da Band e ter parte de seu conteúdo levado ao Band Sports, canal pago do grupo. Consultado sobre o assunto, o vice-presidente da Band Marcelo Meira disse que o tema não é da sua alçada. No momento, a Band volta suas atenções para mais um canal pago do grupo, o Art.