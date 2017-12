Band vai investir em novos talentos Enquanto a Record faz plantão nas portas de Globo e SBT assediando nomes de destaque para compor seu casting, a Band quer promover um banco de novos talentos. Na contramão dessa iniciativa da concorrência, que acaba inflacionando salários, a Band já está programando para este mês a abertura de testes no Rio e em São Paulo para captação de novos profissionais para as jornalísticos, programas de entretenimento e esportivos. A produção de elenco da emissora realizará dois dias de testes recebendo candidatos - homens, mulheres e crianças - interessados em atuar em seus programas. Detalhe: o teste não será aberto ao grande público. Para participar é necessário enviar antes à rede um currículo para o e-mail testeband@macica.com.br, que servirá como uma espécie de pré-seleção dos candidatos. Somente os selecionados participarão dos testes práticos, que serão realizados nos dias 13 e 14 em São Paulo e 27 e 28 no Rio. A intenção da Band é descobrir talentos para suas novelas, jornalísticos, programas esportivos e de humor que estrearão na programação de 2007.