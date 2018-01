Band vai exibir reality show picante A Band resolveu apostar em um reality show picante. Batizado de Jogo da Sedução, o programa, que estréia na segunda quinzena de abril, reunirá seis modelos escolhidas pela revista Sexy - moças desinibidas, naturalmente - e mais seis participantes escolhidos pela emissora por meio de uma promoção em revista. Os doze integrantes formarão casais que ficarão confinados em uma espécie de spa por 60 dias, duração do programa. Lá, terão aulas de dança, culinária, práticas esportivas, encontros sensuais e receberão notas do público para sua capacidade de seduzir. O público votará pelo telefone e pela internet. O casal que mais acumular pontos - ninguém será eliminado - vence o programa. Cada um da dupla levará R$ 100 mil reais de prêmio. A Band promete não apelar na atração, tanto é que não terá nem edredom. Mas o fato é que Jogo da Sedução vai ao ar diariamente em horário para conteúdos suspeitos, à 1h30 da madrugada: no programa de Otávio Mesquita, A Noite É Uma Criança. O programa terá também uma edição aos sábados. Os interessados em participar podem se inscrever em uma ficha que está na revista Jogo da Sedução, nas bancas até o fim do mês.