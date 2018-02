Band vai à Justiça contra Danilo Gentili Inconformada com a ida de Danilo Gentili para o SBT um ano antes do vencimento de seu contrato na Band, a rede dos Saads não está disposta a aceitar a rescisão do acordo só com o pagamento da multa prevista para tanto. "Nós temos direito à multa, isso é certo, mas não vamos aceitar o pagamento e um acordo, temos direito a mais que isso", disse à coluna Marcelo Meira, vice-presidente da Band, Segundo ele, a emissora está acionando o humorista na Justiça comum. O ex-apresentador do Agora é Tarde comandará um talk show no SBT a partir de 10 de março, com o mesmo Ultraje a Rigor que o acompanhava na Band. Procurado, Gentili não se manifestou.