Band teve hashtag mais citada em redes sociais, onde Portela venceu

Os dados são resultado do levantamento Foliões Digitais, ao qual a coluna teve acesso em primeira mão, feito pela Seekr, provedora de ferramentas para gestão e monitoramento de marcas nas mídias sociais, e pelo Grupo CDI Comunicação e Marketing.

Cerca de 10% das menções foram sobre escolas de samba de São Paulo e Rio. Se a Beija-Flor saiu vencedora pelo júri, sua performance, com 16,7% das menções, perdeu no Facebook e no Twitter para a Portela, que mereceu 29,8% das citações. Em São Paulo, o maior número de comentários ficou para a Mancha Verde (23,8%), rebaixada para o Grupo de Acesso. A vencedora Vai-Vai foi mencionada por 13,8%. As mulheres lideraram os comentários, com 51,5% do bolo. Cerca de 79,4% dos posts vieram do Twitter, e 20,6%, do Facebook.

Dose de riso em 'Babilônia'. A divertida Maria Clara Gueiros fará par com Gabriel Braga Nunes em Babilônia, novela de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, que estreia em março. A escalação favorece a missão do ator, que pela primeira vez fará um papel cômico na TV. Na ficção, ela é uma corretora de imóveis que se irrita com as armações do marido, a quem sempre perdoa.

A NatGeo renovou contrato com Paulo Bonfá para mais uma temporada da série Ciência do Absurdo. Ele apresenta e narra o título, que estreia dia 11 de abril, às 21h45.

A Amazon Prime segue fiel ao seu propósito de ser Netflix, no que diz respeito à produção de séries. A companhia acaba de encomendar a produção de novos títulos, a saber, Man In High Castle, Mad Dogs e os infantis Just Add Magic e The Stinky & Dirty Show.

Um adendo:Man in High Castle terá produção de Ridley Scott e roteiro de Frank Spotnitz, que fazia Arquivo X. Segundo o enredo, a Alemanha vence a 2.ª Guerra.

Ainda se espalhando por São Paulo, a operadora GVT anuncia a chegada de novos canais em alta definição ao seu menu: SporTV 3 (37), Discovery (60), History (61), FX (95) e Canal Brasil (103), somando agora 45 emissoras em HD.

O argentino Javier Drolas, que esteve na cultuada A Menina Sem Qualidades, última série da velha MTV Brasil, fará breve aparição em Sete Vidas, novela que a Globo põe no ar a partir do dia 9, às 18 h.