Band rescinde contrato de Luiz Bacci Contratado pela Band há menos de um ano, Luiz Bacci já está de saída do Morumbi. Advogados do apresentador e do jurídico da emissora negociam as bases de uma rescisão de menor prejuízo possível às duas partes. A ordem na Band é cortar gastos com urgência. No valor de R$ 300 mil, o salário de Bacci mostrou-se uma aposta errada da emissora, que o tirou da Record em plena vigência de contrato. Bacci chegou a comandar um novo programa vespertino, recheado de crimes e trilha sonora sensacionalista. Não funcionou. A Band então tem aproveitado o rapaz no matutino Café com Jornal, mas sua presença lá também não surte efeito no Ibope.