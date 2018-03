Band quer polemizar com A Liga

MÉDICOS E LOUCOS. Ney Latorraca (dr. Solano), Fernanda de Freitas (dra. Evelin), Mauro Mendonça Filho (diretor-geral) e Bruno Garcia (dr. Wando) no hospital surtado de S.O.S Emergência, a série com pinta de Scrubs, da Globo, que estreia no dia 4 abril.

29 pontos de ibope alcançou o

Fantástico anteontem, o recorde de audiência do programa este ano

"Os machões que produzem o BBB devem estar felicíssimos, se vingaram do Jean Willys"

O autor Aguinaldo Silva, no twitter, sobre Dourado ter eliminado Dicesar

A Justiça de São Paulo negou pedido de indenização de um homem que processou a Globo por danos morais, após ter aparecido em uma reportagem sobre o ronco, no Fantástico.

Na ação, o autor do processo diz ter sido alvo de piadas no trabalho após aparecer na reportagem dormindo em ônibus, roncando e quase caindo do banco.

Gugu retomando sua antiga forma - com gincanas no lugar de assistencialismo - recuperou o segundo lugar em audiência no domingo, e registrou média de 10 pontos no horário na Record.

Viver a Vida deveria abrir uma sessão de achados e perdidos para o seu elenco. Não são poucos os personagens que simplesmente desaparecem da trama. Por onde anda Oswaldo (Laércio Freitas) pai de Helena (Taís Araujo)?

Em nova temporada, o Por Toda Minha Vida, da Globo, quer retratar os grandes movimentos musicais do Brasil. Tropicália, Jovem Guarda e Bossa Nova estão na fila.

Sim, a Record pensa mesmo em trazer o programa Geraldo Brasil de volta. Geraldo Luís tem sido visto todos os dias na emissora em longas reuniões.

A exibição do Troféu Imprensa, anteontem, no SBT, rendeu apenas 8 pontos de média no horário, alcançando o terceiro lugar em ibope.

Com direito a entrega de prêmio de melhores do ano, o Domingão do Faustão registrou 21 pontos de média. Foi o último domingo com a atração dividida em duas partes. Na próxima semana, Fausto Silva irá ao ar só depois do futebol na Globo.

A animação Funérea, da MTV, entrevista hoje, às 0h15, no Infortúnio MTV, Toninho do Diabo.