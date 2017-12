Band procura substituto para Danilo Gentili

A folia vai se estender pela TV paga. Além do canal Viva, que transmitirá o desfile do Grupo de Acesso, o Multishow, em parceria com a KN Vídeo, vai produzir o especial Blocos de Rua, que vai mostrar no sábado seguinte ao Carnaval as festas de rua do Rio.

Para aquecer os tamborins, antes de os desfiles do Grupo Especial no Rio e em São Paulo, transmitidos pela Globo, o Multishow exibirá o documentário Musas do Carnaval, com beldades das escolas de samba das duas cidades.

Foi pelos ares a chance de uma terceira temporada do Mulheres Ricas este ano. "Alguns formatos precisam descansar. Senão, vira um BBB 14", alfineta Pablo Mazover, argentino responsável pelo desenvolvimento de programas da Band, que ocupará a faixa das 22 h às segundas com o reality Quem Quer Casar com Meu Filho? nas férias do CQC, no verão.

Termina hoje a novela infantil Gaby Estrella. Para marcar o fim da trama, o Gloob vai exibir um capítulo duplo com 46 minutos de duração. O canal tem planos de fazer uma segunda temporada em 2014, mas ela ainda não está confirmada.

Para tirar uma casquinha do sucesso do UFC, o Megapix, que transmite apenas filmes, exibirá no sábado, às 18h35, o documentário Anderson Silva: Como Água, sobre o brasileiro, que lutará horas mais tarde contra Chris Weidman.

Ficou marcada para 1º de janeiro a estreia da série Hatfields & McCoys no Netflix. Este ano, a atração foi ao ar pelo canal Space.

Coringa em bancadas de jurados de diferentes atrações dos canais abertos, a cantora Wanessa (E) foi escalada para ajudar a escolher o melhor candidato na final do

concurso Fenômenos do YouTube, no ar neste domingo no Programa Eliana, do SBT

Com a saída de Danilo Gentili, que acaba de assinar com o SBT, a Band já procura um apresentador para o seu lugar no Agora É Tarde. O programa tem edições gravadas até 31 de dezembro e estava previsto para voltar ao ar em março. A emissora, entretanto, quer dar continuidade à atração. Nos corredores do canal, os comentários sobre a nova cara do talk show incluem nomes como Dani Calabresa, subaproveitada no CQC e com promessa de um programa solo para 2014, e Rafinha Bastos, que voltou à Band na última temporada de A Liga. O canal, porém, não confirma e diz que o contrato de Gentili está em vigor até dezembro do ano que vem.

