Band prepara mudanças no programa de Galisteu Não deu certo o "Toda Sexta"? Vem aí o "Toda Terça". Preocupada com a fraca audiência da atração de Adriane Galisteu, a Band planeja para outubro uma mudança geral no programa, começando pelo dia de exibição, que deixará ser às sextas-feiras à noite, para ganhar as noites de terça-feira. Para tanto, a rede já registrou o título "Toda Terça", que deve ser o novo nome da atração.