Band pode manter 'Show da Fé' em horário nobre Fé não falta, mas a promessa antiga da Band de tirar o evangélico RR Soares do horário nobre parece mesmo um milagre; difícil acontecer. Com o contrato vencido na emissora desde dezembro, o "Show da Fé", que a Band prometeu tirar do ar em janeiro, permanece na programação, e tem grandes chances de ficar de vez. Isso porque RR Soares teria feito nova proposta à emissora, oferecendo cifras milionárias pelo horário.