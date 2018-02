BAND OF HORSES LANÇA SINGLE A banda norte-americana Band of Horses acaba de lançar o videoclipe de Knock Knock. Esse é o primeiro single daquele que será o seu quarto disco e tem lançamento prometido para o dia 18 de setembro, de acordo com a Sony Music. "Conseguimos finalmente gravar um vídeo em Salt Lake City, que é o lugar que homenageamos em nosso primeiro disco", disse o integrante Ben Bridwell, em nota à imprensa. Bridwell, ao lado de Creighton Barrett, Ryan Monroe, Tyler Ramsey e Bill Reynolds, já lançou três discos: Everything All The Time (2006), Cease to Begin (2007) e Infinite Arm (2010), que os tornou uma referência indie. / EFE