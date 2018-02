Band mantém aposta no 'CQC' para 2014

Marcos Palmeira embarcou para Nova York anteontem, acompanhado do pai, o cineasta Zelito Viana, para a cerimônia do Emmy International, na próxima segunda-feira. O ator é o primeiro brasileiro indicado ao prêmio por uma produção fora da Globo - no caso, Mandrake, pela HBO.

Para gastar o inglês no palco do Emmy, em que vai anunciar o vencedor da categoria de programas sem roteiro predefinido, Cauã Reymond dividirá o púlpito com Amanda Riguetti, a Grace da série The Mentalist, na segunda. Avenida Brasil, estrelada por ele, é um dos concorrentes ao título de melhor novela.

Big Brother Brasil. A NET anuncia que já começou a vender assinaturas para o canal pay-per-view da 14.ª edição, que tem estreia prevista para 14 de janeiro, na Globo. Aquisições em novembro saem com 20% de desconto.

Para ampliar o cardápio BBB, a NET oferecerá aos assinantes do canal 24 horas a chance de rever ou ver cenas perdidas no NOW, a plataforma de vídeo sob demanda da operadora. Tudo em HD. Para quem curte, o prato cheio.

Demanda Jr. TV infantil, e só infantil, toda sob demanda, via web, é o que promete a YouYn, que acaba de se lançar na praça, ao custo de R$ 13,99 mensais, com menu que inclui Peixonauta, Galinha Pintadinha, Caillou, Ursinhos Carinhosos e Patati Patatá, entre outros.

Demanda Jr. 2. O download do aplicativo YouYn já está disponível na App Store, no Google Play e na Smart TV LG. E, quem quiser testar, tem lá 30 dias de gratuidade.

Com Patrícia Pillar na narração, o documentário Margaret Mee e a Flor da Lua terá vez no GNT na terça-feira, às 23h30. O longa resgata a última das 15 expedições que a inglesa fez à Amazônia, entre os anos 50 e final dos 80.