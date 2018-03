Band lança dia 30 o programa matutino 'Dia Dia'

Apesar das evidentes semelhanças, Elisabetta Zenatti, diretora artística e de produção da Band, diz que a nova atração é diferente da concorrente. "O formato é parecido, afinal, ambas investem numa mistura de entretenimento com jornalismo. Mas nosso diferencial está nas matérias de prestação de serviço e em alguns produtos especiais, como um pacote que compramos do Discovery Channel", explica a diretora.

Patrícia Maldonado, Lorena Calábria e Daniel Bork serão os âncoras da atração, que ainda terá José Luís Datena como colaborador. "Ele fará algumas entradas ao vivo, informando o que está acontecendo no Brasil e no mundo", explica Elisabetta.

Para sustentar as três horas de programa sem cair na mesmice, os apresentadores vêm, desde a semana passada, gravando pilotos, testando as habilidades e os trejeitos de cada um. O cozinheiro Daniel Bork, por exemplo, adotará um ?estilo Datena?. "Eu sei que é um risco, mas prefiro fazer diferente a ser chato como os concorrentes", alfineta. O chef também pretende iniciar um roteiro de viagens pelo Sul do Brasil.

Já Lorena Calábria parece não se preocupar com comparações. Lorena, assim como Cris Flores no programa da Record, falará das celebridades. ?Mas eu vou até as ruas. Em um carro, vou entrevistar algumas celebridades rumo ao trabalho?, explicou a apresentadora. A exemplo do programa da Record, a atração da Band também terá um telefone branco, em que os telespectadores poderão falar com os apresentadores e participar de games. ?Neste telefone, vamos ainda levar broncas da direção?, revela Patrícia Maldonado. As informações são do Jornal da Tarde.