Band já tem futebol da Globo até 2018

Fred Melo Paiva, que foi editor do Aliás, suplemento do Estado, é um dos novos integrantes do CQC, na Band. O jornalista também acaba de gravar a 2ª temporada da série O Infiltrado, produção da Cine Group, para o canal History. O CQC ainda procura mais um repórter para a equipe e volta ao ar em 17 de março.

Ricardo Boechat é a próxima vítima do Pânico. A nova temporada do humorístico, no ar já a partir de domingo, na Band, terá um quadro com o Bom Echat, vivido por Carioca, e o Mal Echat, interpretado por Eduardo Sterblicht. Será o Jornal dos Echats.

Mais sobre o Pânico: Vídeo Sou, com Zeca Tamagro, é outra paródia prevista para a nova temporada do Pânico, com o mesmo Carioca.

Vencedora do Emmy Kids Awards, na categoria série, Pedro & Bianca tem 2ª temporada em adiantado estágio de aprovação na TV Cultura. Criada por Cao Hamburger, a atração competia com produções da Irlanda, Dinamarca e Japão, e tem patrocínio da Secretaria de Educação do Estado de SP.

Aliás, Cao Hamburger dirige Que Monstro Te Mordeu? para a mesma TV Cultura, série infantil prevista para o segundo semestre, sobre um mundo fantástico habitado por monstros, com bonecos e 3D.

Com 50 episódios, Que Monstro Te Mordeu? também terá edições feitas especialmente para a segunda tela - vide tablets e celulares.

Se o beijo gay de Amor à Vida foi notícia aqui, em Portugal a questão está mais avançada. A SIC, canal que exibe a novela da Globo, exibe atualmente uma novela com relacionamento homossexual - e o beijo gay já se consumou.

No momento, Amor à vida, em Portugal, ainda está na fase em que Paloma (Paolla Oliveira) é presa pela Polícia Federal no Peru.

Ghost. Silvia Buarque, no papel de fantasminha, atormenta a vida de seu viúvo, Gonçalo Diniz, em cena da 2ª temporada de As Canalhas, série com estreia prevista para abril, no canal GNT. No enredo, ele nunca levou a nova namorada em casa, por causa da morta.